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Слава Каминская поделилась активным тренировкам во время карантина: видео

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Слава Каминская / Instagram / @babaslavka

Популярная украинская певица, участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская не теряет время на карантине и активно занимается спортом. Звезда поделилась с поклонниками тренировкой, которая поможет привести фигуру в желаемую форму.

Слава Каминская, как и все артисты, отменила концерты и соблюдает правила карантина. Женщина проводит больше времени с детьми, занимается домашними делами и не забывает поддерживать физическую форму. На личной инстаграм-странице Слава распространила видео, где показала свою тренировку, а также подробно расписала все упражнения.

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Звезда советует делать такие занятия хотя бы три раза в неделю. Слава также отметила, что перед тем, как перейти к тренировке, следует сделать гимнастику для суставов и бежать на месте в течение трех минут. Таким образом вы разомнетесь и физические нагрузки станут легче для вашего организма.

Тренировка от Славы Каминской:

  1. Скручивания, стоя через стороны
    Количество повторений – 30 (по 15 в каждую сторону)
  2. Динамическая боковая планка
    Количество повторений – 30 (по 15 в каждую сторону) ⠀
  3. Скручивания, касаясь пяток
    Количество повторений – 30 (по 15 в каждую сторону) ⠀
  4. Обратные отжимания
    Количество повторений – 20
  5. Приставные шаги
    Количество повторений – 30 (по 15 в каждую сторону) ⠀
  6. Разведение ног лежа
    Количество повторений – 30

Эти 6 упражнений составляют 1 круг тренировки. В целом нужно сделать 4 круга, с перерывом полтора минуты после каждого.

После окончания тренировки необходимо растяжка на все группы мышц, которые были задействованы во время выполнения физических упражнений.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

 

Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Карантин в Украине 2020 Фитнес Слава Каминская
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