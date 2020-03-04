Слава Каминская показала нежные фотографии с мамой

Популярная украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская все чаще рассказывает поклонникам о личной жизни. На днях она поделилась архивными снимками с мамой для известного глянца.

Слава Каминская несколько месяцев назад развелась с пластическим хирургом Эдгаром Каминским. Однако звезда не опустила руки и быстро смогла привыкнуть к изменениям и вернуться к привычной жизни. Сейчас наибольшей поддержкой в ​​ее жизни является мама Тамара Кузнецова, которая изображена вместе с артисткой на обложке известного украинского издания.

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Исполнительница распространила на своей странице в инстаграме фотографии с семейной фотосессии, которые будут опубликованы в новом номере журнала Viva.

Женщины позируют на полу, сидя на зеленом ковре. Мама нежно обнимает свою дочь. Слава изображена в черном атласном костюме, а Тамара – в коричневой блузе с коротким рукавом с перьями.

Артистка сделала макияж с черными стрелками на веках и уложила длинные рыжие волосы в легкие локоны. Ее мама имеет аккуратную прическу и нежный макияж. Они обе счастливы и улыбаются.

Слава призналась, что с мамой никогда не была столь близкой и открытой, как сейчас и добавила, что Тамара для нее является наибольшей поддержкой.

Когда женщина принимает решение родить ребенка, она берет на себя ответственность за все: свое здоровье, карьеру, финансовое благополучие, воспитание, счастливое будущее своих детей. Так случилось с моей мамой, самостоятельно, закатив рукава, ставила на ноги двух дочерей. И таки поставила!

– написала в публикации певица.



Слава Каминская и ее мама Тамара Кузнецова / Instagram / @babaslavka



Архивные семейные фото Славы Каминской на страницах журнала Vivа / Instagram / @babaslavka