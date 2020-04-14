Слава Каминская полностью обнаженной позировала в ванной: эротическое видео 18+
Популярная украинская певица, участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась эротическим видео, на котором предстала полностью обнаженной в ванной.
Звезды на карантине любят удивлять поклонников. Они придумывают новые занятия, образы и многое другое, чем можно привлечь к себе внимание. Например, Слава Каминская решила снять видеоклип на одну из своих песен, принимая ванну.
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Пикантным роликом артистка поделилась на своей инстаграм-странице. Он взорвал сеть и вызвал активные обсуждения среди подписчиков. Видео быстро разлетелось среди фолловеров, ведь такой откровенности от Славы никто не ожидал.
На ролике она позирует топлес в ванной, прикрывая интимные части тела руками. Видно также татуировки на спине и руках. Каминская при этом поет трек "Небо" группы "НеАнгелы". В конце пикантного клипа исполнительница размазывает косметику по лицу.
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