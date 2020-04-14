24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Слава Каминская полностью обнаженной позировала в ванной: эротическое видео 18+

- Читати новину українською
Слава Каминская / Instagram / @babaslavka

Популярная украинская певица, участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась эротическим видео, на котором предстала полностью обнаженной в ванной.

Звезды на карантине любят удивлять поклонников. Они придумывают новые занятия, образы и многое другое, чем можно привлечь к себе внимание. Например, Слава Каминская решила снять видеоклип на одну из своих песен, принимая ванну.

Читайте также: Откровенное платье и заячьи ушки: смелый образ соблазнительной Кайли Дженнер

Пикантным роликом артистка поделилась на своей инстаграм-странице. Он взорвал сеть и вызвал активные обсуждения среди подписчиков. Видео быстро разлетелось среди фолловеров, ведь такой откровенности от Славы никто не ожидал.

На ролике она позирует топлес в ванной, прикрывая интимные части тела руками. Видно также татуировки на спине и руках. Каминская при этом поет трек "Небо" группы "НеАнгелы". В конце пикантного клипа исполнительница размазывает косметику по лицу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

 

Автор: Надежда Биленко
Теги: Эротика Новости LifeStyle LifeStyle Слава Каминская
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 16:27 Как покрасить пасхальные яйца: 9 идей для окрашивания натуральными красителями
Олена Булан
сегодня 15:49 8 новых украинских фильмов, которые можно легально смотреть онлайн
Юлія Михайлова
сегодня 11:16 Что нужно святить на Пасху – какие продукты можно и нельзя класть в корзину
Квітослава Туз
сегодня 10:41 Подушка и одеяло вместо платья: звезды в Украине и мире примеряют "карантинный" тренд
Уляна Журба
13 апреля 20:02 Без Евровидения и Канн: какие мероприятия в мире и Украине отменили из-за коронавируса
Уляна Журба

Новости
Больше новостей