Слава Каминская призналась, что была жертвой домашнего насилия

Украинская певица, участница популярной группы "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась своим мнением насчет скандала, который возник вокруг высказывания Регины Тодоренко по поводу домашнего насилия. Слава также призналась, что когда-то сама страдала от насилия.

Уже несколько дней продолжается скандал вокруг Регины Тодоренко и ее комментариев относительно домашнего насилия. Несмотря на то, что девушка публично раскаялась и попросила прощения за свои слова, ее все еще обвиняют в сказанном. Звездные коллеги Регины также присоединились к обсуждению этой ситуации, их мнения разделились. Слава Каминская на личной инстаграм-странице опубликовала сообщение, в котором упомянула этот случай, а также призналась, что когда-то сама была жертвой насилия.

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Слава отметила, что в сети уже несколько дней обвиняют Регину Тодоренко за ее некорректные высказывания на тему домашнего насилия и этим самым возникает публичное насилие против нее в поисках истины.

Певица говорит, что знает о проблеме насилия не понаслышке, потому что когда-то позволяла обижать себя.

Сегодня понимаю, что это был мой сознательный выбор и я могла этого не позволить, уйдя после первого намека на удар,

– призналась артистка.

Она отметила, что это вопрос насилия не касается только двоих людей, он значительно шире и каждый из нас имеет к этому отношение.

"Виноваты матери, которые безрассудно балуют своих сыновей; виноваты родители, которые бьют своих детей, воспитывая из них эмоциональных калек; виноваты родители, которые не принимают своих избитых дочерей, мол, сама выбрала, сама и живи; виноваты близкие и друзья, которые видят ситуацию, не защищают, мол, чужая семья – разберутся.

Виноваты все те, кто молча наблюдает, как девушке на кассе бросают в лицо горсть мелких денег; виноваты те, кто в маршрутке молча наблюдает, как разбивают нос девушке на ее просьбу высказываться цензурно. И это лишь физический аспект. А сколько унижений и обид в обществе?" – эмоционально написала исполнительница.

Складывается впечатление, что насилие стало нормой жизни, на которое многие не обращают внимания. Атрофировались органы чувств. И когда каждый из нас перестанет быть равнодушным и будет способен на большее, чем проклинать девушку, которая оступилась, – то есть надежда, что наш мир станет чуточку лучше,

– отметила Каминская.



