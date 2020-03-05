Слава Каминская публично поддержала экс-жену Сереги: Куда исчезает забота и любовь

Недавно бывшая жена белорусского рэпера Сереги (Полиграф ШарикOFF) Полина Ололо заявила, что бывший муж забрал у нее детей после развода и запрещает сыновьям видеться с матерью. Солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская поддержала ее и отметила, что сейчас мало мужчин, которые умеют достойно завершать отношения.

Недавно бывшая жена рэпера Сереги Полина Ололо сделала резонансное заявление. По ее словам, бывший муж забрал двух сыновей, рожденных в совместном браке, и скрывает их. Методы воспитания отца очень строгие – наказание на гречке и унижение в общественных местах, повлияло на психическое здоровье сыновей.

Читайте также: Бывшая жена рэпера Сереги заявила, что артист забрал у нее детей

Несмотря на то, что Полина Ололо ничего не знает о местопребывании своих детей, она настроена бороться за них до последнего. К такой смелости матери не осталась равнодушной и Слава Каминская, которая в прошлом году сама пережила громкий развод с мужем. Инцидент спровоцировал певицу на обширный пост на страницах своего Инстаграма, который она дополнила трогательной архивной фотографией с новорожденными детьми. Звезда отметила, что лишь единицам из современных мужчин удается завершать отношения достойно.

Почему мужчина, в которого мы влюбляемся, и этот же мужчина после расставания – это разные люди? Куда девается весь трепет, забота, любовь? Уважение к женщине, которое с детства прививают родители?

– написала Слава Каминская.

Артистка отметила, что все чаще бывшие прибегают к насилию, угрозам, распределения имущества и даже похищению детей, ссылаясь на ситуацию Полины Ололо. Она отметила, что после рождения детей девушка полностью растворяется в материнстве, а дети чувствуют эту эмоциональную и ментальную связь. Именно поэтому в будущем все стрессы, которые переживает жена при разводе, почувствуют на себе и ее дети: "Мужчины, будьте мудрее. Умейте отпускать и думайте в первую очередь о детях, а не о собственном эго! Полина Ололо, очень хочется, чтобы Ваша ситуация скорее разрешилась".

Бывшая жена рэпера отреагировала на такую ​​поддержку Славы Каминской: "Слава, огромное спасибо за поддержку!"

Что известно о заявлении Полины Ололо?

В феврале 2020 года Полина Ололо заявила, что Серега похитил их сыновей почти полгода назад и запрещает им общаться с матерью. По ее словам, телефоны детей уже месяц выключены, а ее сыновья находятся под пристальным наблюдением звездного отца. Она решила не скрывать его деспотические методы воспитания.

Полина Ололо заявила, что 10-летний Марк и 9-летний Платон боятся отца. Однако, несмотря на страх за детей, женщина не решается забрать их от звездного папы и планирует решать конфликт с артистом через суд: "Во-первых, даже если я сейчас их поеду забирать, мне их не отдадут, начнется скандал на улице. Зачем детям на это смотреть".