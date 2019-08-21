Слава Каминская рассказала, как в Таиланде ее пытался соблазнить трансгендер

Украинская певица Слава Каминская в новом шоу "Ночь в баре" на YouTube-канале Люкс ФМ рассказала, как однажды отправилась в Таиланд, и там ее пытался соблазнить трансгендер. Но об этом она узнала не сразу.

В новом шоу звезда, которая недавно развелась с Эдгаром Каминским, за бокалом вина не только поделилась сокровенными фактами о себе, но и рассказала несколько произошедших с ней курьезных историй.

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Слава Каминская в шоу "Ночь в баре" на Люкс ФМ / Скриншот из видео

Одним из таких приключений стали сексуальные "соревнования" в Таиланде. Каминская и ее коллега по сцене из "НеАнгелов" Вика стали не только свидетелями шоу трансвеститов, но и решили доказать неизвестной, у кого больше грудь.

"Мы в Таиланде поехали на шоу трансвеститов, и мало того, что нас там называли lady-boy, какая-то тетя красивая, но полненькая, начала показывать нам грудь. И я в ответ показала ей свою, демонстрируя, что в Украине хирургия лучше. Но дело в том, что на следующий день, когда мы с Викой смотрели фото, то обнаружили у этой женщины мужской половой орган", – вспомнила забавную ситуацию артистка.

Добавим, что в шоу Слава Каминская также рассказала об истинных причинах своей поездки в монастырь, сексе на кровати родителей и еще много других фактов о себе, которые вы можете посмотреть в новом выпуске.

Слава Каминская в шоу "Ночь в баре" на Люкс ФМ: смотрите видео онлайн