Слава Каминская рассказала об экс-муже и его новой возлюбленной

Популярная украинская исполнительница, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская призналась, что с бывшим мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским, сохраняет дружеские отношения ради детей и посочувствовала его нынешней возлюбленной.

Слава и Эдгар расстались в июне прошлого года, однако супруги продолжают общаться. Они воспитывают двух совместных детей и встречаются ради них. На днях Каминская стала гостей прямого эфира на инстаграм-странице Оли Поляковой, где артистки сыграли игру "Правда ли действие". Во время трансляции Слава откровенно ответила на вопросы об отношениях с экс-возлюбленным и его новой избраннице.

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Певица продолжает публиковать совместные фотографии с детьми и Каминским, где они вместе празднуют какие-то события. Однако Слава признается, что такие встречи происходят только ради детей.

А что нам делить? У каждого есть рядом свой человек. Чего нам грустить? У наших детей все равно других родителей не будет, поэтому нужно как-то находить общий язык. Мне это сделать проще, ему сложнее. Возможно, из-за возраста,

– признается исполнительница.

Что касается нынешней избранницы Эдгара, то Слава отметила, что она сочувствует, поскольку ей достался "такой человек". Знаменитость говорит, что Каминский хороший человек, однако считает, что любая женщина хочет внимания, нежности, чувствовать себя иногда слабой рядом с любимым, а Эдгар вовсе не такой человек. Рядом с ним должна быть сильная и самостоятельная девушка.