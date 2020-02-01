Слава Каминская сменила имидж: яркое перевоплощение певицы

Украинская исполнительница, участница группы "Неангелы" делится с поклонниками изменениями, которые происходят в ее жизни. Кроме фотографий выступлений, отдыха, семьи, артистка публикует фото собственных перевоплощений. На днях звезда решила сменить имидж.

Знаменитости часто любят прибегать к экспериментам с внешностью. Они стремятся выглядеть эффектно, создавать ажиотаж вокруг своей личности. Слава Каминская не является исключением. Певица опубликовала на своей инстаграм-странице видео, на котором продемонстрировала смену стиля.

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Исполнительница позирует в парикмахерском кресле, щеголяя новой прической. Певица сменила цвет волос на темно-русый и сделала стрижку средней длины.

Новый образ Слава дополнила нюдовым макияжем. Акцент сделала на глазах, добавив стрелки и золотистые тени. Поклонники в восторге от такого перевоплощения любимицы.