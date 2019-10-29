Слава Каминская снялась в осенний фотосессии и намекнула на одиночество

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Слава Каминская
Слава Каминская / Instagram / @babaslavka

Украинская певица, участница женской поп-группы "НеАнгелы" Слава Каминская продемонстрировала закулисье новой осенней фотосессии.

На своей Instagram странице певица опубликовала закадровое фото совместной работы с командой фотографов TropicPic. Они работают в разных странах и отличились сотрудничеством со многими украинскими и мировыми звездами.

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Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

 

На фото 35-летняя Слава Каминская позирует в костюме светло-коричневого цвета. Ради удачного кадра фотографу пришлось залезть на дерево. В то время певица соблазнительно легла прямо на землю среди пожелтевших листьев.

В подписи под фото артистка заинтриговала подписчиков, отметив, что профессиональные кадры могут скрыть ее чувство одиночества: "Ты сними, сними меня, Tropic Pic, прояви же так свое умение! Чтобы на фото я была счастливой, чтобы никто и не подумал, чтобы никто и не поверил в то, что очень одиноко мне ..."

Слава Камінська
Осенняя фотосессия Славы Каминской / Іnstagram /@babaslavka

В комментариях поклонники выразили свое восхищение от образа и ожидания увидеть результат съемки.

Напомним, что Слава Каминская официально развелась со своим мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским 1 июля 2019 года. Звезда не скрывает того, что развод был инициативой Эдгара и сама не понимает причины, почему они разошлись. По мнению артистки, ее мужа не устраивало в отношениях ее личное мнение.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Эротика
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