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Слава Каминская умилила сеть фотографиями с отцом и детьми

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Слава Каминская с отцом / Instagram / @babaslavka

Популярная украинская исполнительница Слава Каминская делится с поклонниками не только личными фотографиями, но и публикует снимки своих детей. На днях звезда обнародовала в сети кадры, на которых ее дочь и сын позируют в объятиях дедушки.

Известно, что папа певицы Виталий бросил ее маму, когда Славе было 7 лет. Сейчас он проживает в России вместе со своей женой. Виталий не видел внуков с их рождения, поскольку отказывался прилетать в Киев. Инициатором долгожданной встречи стала Слава.

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Артистка решила познакомить сына Леонарда и дочь Лауру с дедушкой. В этом Новом году она поехала в гости к отцу вместе с детьми. Трогательные семейные фотографии звезда опубликовала на своей странице в инстаграме.

Все, что у меня есть – это благодаря родителям. Все обстоятельства и жизненные ситуации, которые со мной случались, привели меня к определенным решениям. Они делали жесткой, ранимой, трудолюбивой, ленивой, наглой, застенчивой. Все это потому, что когда-то родители подарили мне жизнь! Мне кажется, что самое главное в жизни – научиться прощать, ценить и благодарить! И не важно, как складывались обстоятельства. Просто скажите спасибо тем, кто подарил вам возможность наслаждаться жизнью!
– написала в публикации Слава.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Слава Каминская Звездные мамы
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