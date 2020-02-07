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Слава Каминская в очередной раз сменила имидж

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Слава Каминская / Instagram / @neangely.official

Известная украинская исполнительница, участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская не перестает удивлять поклонников сменой стиля. Недавно звезда начала экспериментировать с прической, а теперь решила закончить свое перевоплощение.

Как и большинство знаменитостей, Слава Каминская любит экспериментировать с внешностью и создавать активные обсуждения вокруг своих образов. Недавно звезда опубликовала на своей инстаграм-странице видео, на котором продемонстрировала смену цвета волос и прически. Вчера, 6 февраля, артистка поделилась конечным результатом своего перевоплощения.

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На ролике, который певица распространила в сети, она сидит в салоне красоты. Слава в очередной раз изменила цвет волос и срезала волосы под каре.

Новая методика похудения – минус 2 килограмма за час. Слава из "НеАнгелов" образца 2010 года. Вдохновленная клипом "Отпусти". Кто помнит?
– написала под роликом звезда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

НеАнгелы – Отпусти: смотреть видео онлайн

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Красота Слава Каминская
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