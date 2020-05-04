Слава Каминская заявила, что именно она сделала мужа известным: Все так считают

Солистка группы "НеАнгелы" в июне прошлого года развелась с мужем пластическим хирургом Эдгаром Каминским, однако разговоры об отношениях бывших супругов не прекращаются до сих пор. Слава призналась, что именно она сделала экс-возлюбленного узнаваемым и известным.

Певица Слава Каминская стала гостьей карантинного шоу Оли Поляковой и в прямом эфире сыграла с ней в "Правду или действие". На официальном ютуб-канале королева украинской сцены опубликовала видео разговора, множество вопросов которого касались бывших отношений солистки "НеАнгелов" с Эдгаром Каминским.

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Полякова откровенно спросила знаменитую коллегу, считает ли она, что медийность и узнаваемость экс-возлюбленному обеспечил именно брак с ней. Слава не стала отрицать и отметила, что такого мнения придерживается все ее близкое окружение. Она отметила, что Эдгар действительно талантливый хирург, но без нее он оставался бы за пределами вспышек камер и без внимания прессы.

Он считает, что он всего достиг сам, что он самостоятельный,

– рассказала Слава Каминская.

Кроме того, певица призналась, что рядом с Эдгаром ей не хватало поддержки и заботы. Она сразу же показала себя сильной и самостоятельной женщиной. Он в свою очередь не помогал ей даже с тяжелыми сумками. "Взвалила все на свои плечи, а мужчины к этому привыкают. Я с самого начала показала себя такой и ему было так комфортно".

Несмотря на развод и скандальные заявления в адрес друг друга, экс-супруги поддерживают хорошие отношения и вместе воспитывают двух общих детей – сына Леонарда и дочь Лауру. Слава Каминская с наследниками проводит время с бывшим мужем. На личной странице в инстаграме она опубликовала трогательное видео с Эдгаром и Леоном, в котором мальчик на руках у папы рассказал об островах Антарктиды. В комментариях фоловеры не скрывают, что мечтают о воссоединении экс-супругов, а все семейные кадры воспринимают как намек на восстановление отношений.