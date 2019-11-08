Слава Каминская засветила кольцо на безымянном пальце: фото

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Певица Слава Каминская
Певица Слава Каминская / Instagram / @babaslavka

Участница украинской группы "НеАнгелы" подогрела интерес поклонников к своей личной жизни. Певица опубликовала в сети провокационное фото. Главная деталь фотографии – кольцо на безымянном пальце. Оно очень напоминает обручальное кольцо.

Слава Каминская развелась со своим мужем – пластическим хирургом Эдгаром Каминским – в июле этого года. Супруги воспитывали двоих детей. Инициатором разрыва брака стал Эдгар. Причиной расставания пара назвала то, что они начали отдаляться друг от друга, исчезло любопытство к жизни своего партнера.

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Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

Вскоре после развода Слава Каминская рассказала, что она не одинока, но имя избранника раскрывать не стала. Она уверена, что счастье любит тишину.

Однако такие заявления певицы только возбудили интерес поклонников к ее личной жизни. На днях она опубликовала в Инстаграме фото с провокационной подписью.

Иногда мне кажется, что я Ванга. Могу предугадать тему обсуждения,
– написала Слава Каминская.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

Таким образом звезда намекнула на кольцо на безымянном пальце правой руки. Поклонники подозревают, что Слава с новым избранником решили узаконить свои отношения.

Если рядом со мной будет мужчина, который не будет мне подходить, то будет и пятый, и шестой,
– так прокомментировала возможность бракосочетания Слава Каминская ранее.


Слава Каминская с сыном / Instagram / @babaslavka

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Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Фотоновости Звездные свадьбы
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