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Следом за Каменских: Потап выпустил клип "Домой", снятый на карантине

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Потап выпустил клип "Домой", снятый на карантине / Instagram / @realpotap

Украинский рэпер Потап, как и многие другие звезды, теперь имеет больше времени на творчество. Чтобы направить свою энергию в правильное русло, он решил создать новую песню и клип "Домой", который сняла его жена Настя Каменских в их имении.

Ранее Настя Каменских тоже сняла видеоклип на песню "Карантин" в домашних условиях. Теперь же тенденцию решил подхватить и ее муж, впрочем роль оператора он доверил своей любимой. Премьера песни и клипа состоялась 15 апреля на ютуб-канале исполнителя.

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Даже когда ты закрыт в четырех стенах со своей половинкой, жилье превращается в тюрьму и атмосфера вынужденного заключения не покидает, можно найти способы отвлечься от проблем и развеселить себя. Как это сделал ПТП, который записал новый трек и снял на него клип у себя дома,
– говорится в описании к видео.

Потап – Домой: смотрите видео онлайн

Сам же Потап добавил, что ему было как-то скучно с Настей, поэтому они под хорошее настроение сняли и сами смонтировали клип. Говорит, что это развеяло у них плохие мысли, чего и пожелал своим фанатам. 

 

 

Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Карантин в Украине 2020 Потап Музыка
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