Следующая часть "Звездных войн" может выйти в новом формате

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"Звёздные войны: Скайуокер. Восход" / Pinterest

Кто интересуется Вселенной "Звездных войн", знает, что ранее создатели работали над фильмами, создавая по три эпизода одной серии. Однако уже 10 часть фильма имеет шанс представлять новый формат, над которым уже начали работать создатели саги.

Об этом сообщается на сайте LA Times.

Кстати, звезда "Властелина колец" покинул сериал из-за напряженного графика съемок

Как известно, IX эпизод "Звездных войн", получивший название " Скайуокер. Восход", выйдет в большой прокат уже 20 декабря, а украинская премьера запланирована на 19 декабря. Эта часть будет завершающей в сиквел-трилогии фильмов про род Скайуокеров.

После выхода 9 части ждать новый фильм придется не скорее, чем в 2022 году. Как отмечается в источнике, по состоянию на декабрь 2019 года сценарист "Последних джедаев" Райан Джонсон разрабатывает идею для нового эпизода. Однако после завершения эры Скайуокеров создатели намерены изменить формант подачи фильмов от "Звездных войн".

Глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди подтвердила эту информацию. Она заявила, что готова выделить больше времени на создание сюжетов, которые точно не должны превратиться в привычную для зрителей трилогию. Кэтлин призналась, что над одним из будущих фильмов будет работать глава Marvel Studios Кевин Фейдж.

Также в сети ходят слухи, что Кэтлин Кеннеди передаст свой пост Джону Фавро и Дэйву Филони, а сама откажется от исполнения обязанностей главы Lucasfilm.

Звездные войны 9: трейлер на украинском смотреть онлайн

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино Marvel Звездные войны
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