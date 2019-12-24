Слезами провожает старый год: MELOVIN поделился странной традицией

Украинский певец рассказал, что с приходом нового года ему требуется особая перезагрузка. Ему важно отпустить эмоции и перезагрузиться. Для этого исполнитель выбрал довольно необычный метод – закрывается в комнате наедине и плачет.

MELOVIN в интервью для программы "Звездный путь" рассказал о своих неординарных новогодних традициях. В праздничную ночь он предпочитает семейные посиделки в кругу близких людей, откладывая на потом концерты и выступления.

Читайте также: Pianoboy представил курьезный клип о праздновании Нового года: видео

Исполнитель признался, что хочет выплеснуть как положительные, так и отрицательные эмоции накануне Нового года.

Каждый Новый год я закрываюсь в комнате и реву. Таким образом восстанавливаюсь, перезагружаюсь, это определенная психологическая разгрузка за целый год. Не знаю от чего плачу – от горя или радости, просто мне нужно поплакать последний раз в старом году,

– рассказал MELOVIN.

Певец, который появился на красной дорожке музыкальной премии M1 Music Awards вместе с мамой, часто утверждал, что у него прекрасные отношения с родителями. Именно поэтому для него важно, чтобы они были рядом в новогоднюю ночь, ведь традиционно разделяют с ним все важнейшие моменты его жизни. А вот относительно праздничного меню MELOVIN не прихотлив.

Важна компания – родители, родственники или просто близкие люди, а на столе может быть и одна мандаринка и все будет круто,

– утверждает он.

Также особое удовольствие певцу приносит выбор подарков для своих родных. Он может часами бродить по магазинам и вдохновляться праздничной атмосферой. К такому увлечению MELOVIN-а не слишком одобрительно относится его творческая команда.

Я очень люблю дарить. Иногда не знаю, кому именно и зачем, но скупаю множество подарков. Все же найду, кому можно это отправить,

– рассказал о щедрости певец.

Напомним, что украинский певец MELOVIN недавно выступил во Львове в Оперном театре в сопровождении симфонического оркестра. Для уникального выступления певец пригласил 30 музыкантов с акустическими инструментами.