Слезы и разочарование: как актеры "Игры престолов" реагировали на сценарий финального сезона

Авторы популярного сериала "Игра престолов" (Game of Thrones) после публикации последних эпизодов саги открыли таинственность относительно съемок. В сети показали документальный фильм, в котором видно первую реакцию актеров на финал киноленты.

Телеканал HBO продолжает покорять поклонников новой информацией о саге. Так, авторы показали документальный фильм под названием "Игра престолов: последний дозор" (Game of Thrones: The Last Watch). Фильм длится 2 часа и показывает закулисье фэнтезийного проекта.

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Режиссером киноленты стала британка Джини Финлэй. Она решила показать всем поклонникам "Игры престолов" всю съемочную группу, которая работала над созданием сериала и осталась неизвестной общественности. Кроме этого, режиссер рассекретила места, где снимался финальный сезон саги.

Однако не увлекательные рассказы привлекли внимание пользователей сети, а первая реакция голливудских актеров на прочитанный сценарий "Игры престолов". Ключевые сцены они с увлечением перечитывали и сами не могли предвидеть, как сценаристы продолжат линию их героев. И неожиданные решения вызвали разные эмоции.

Так, Эмилия Кларк, сыгравшая "Мать Драконов" Дейенерис Таргариен, сползла со стула от прочитанного, а Кит Харингтон (Джон Сноу) настолько эмоционально отреагировал на финал саги, который взялся за голову и не сдерживал своего отчаяния.

Kit Harington’s reaction to learning Jon kills Daenerys #TheLastWatch pic.twitter.com/wiweUFOUdR — Game of Thrones Memes (@IronThroneMemes) 27 травня 2019 р.

В то же время то, что именно Мэйси Уильямс (Арья Старк) получила важную миссию в финальных эпизодах "Игры престолов" вызвало у актеров радость. Особенно ее поддержала подруга и сестра в сериале Софи Тернер (Санса Старк).

THE CAST FINDING OUT ARYA IS THE ONE WHO KILLS THE NIGHT KING & THEY ALL CHEER FOR HER!️ #GamefThrones #TheLastWatch pic.twitter.com/bIUDYC3Due — JESSICA (@Scavenger_Jess) 27 травня 2019 р.

Актер Конлет Хилл не сдержал своего отчаяния от сюжетной линии своего персонажа – Лорда Вариса. Он бросил на стол сценарий от возмущения.

Смотрите трейлер к документальному фильму "Игра престолов: последний дозор": видео

Что такое "Игра престолов"? Фэнтезийный сериал, созданный на основе цикла романов "Песни льда и пламени" телеканалом НВО. Хоть автор цикла Джордж Мартин написал первый роман в 1996 году, сериал вышел на экраны лишь через 15 лет – в 2011 году. Однако события саги уже обогнали сюжетные линии, которые описаны в книгах. Том шестой, седьмой и восьмой (последний) сезоны сериала базируются на черновиках книг, которые еще не появились на прилавках книжных магазинов.



Премьера финального 8 сезона сериала "Игра престолов" состоялась на телеканале HBO 14 апреля 2019 года. Согласно анонсу, сериал будет содержать всего 6 серий продолжительностью около 7 часов.