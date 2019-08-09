Slipknot впервые за 5 лет презентовал новый альбом

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Группа Slipknot презентовала новый альбом
Группа Slipknot презентовала новый альбом / rockcult.ru

Американская металл-группа впервые за 5 лет презентовала новый альбом We Are Not Your Kind. Он уже есть в продаже и его стоимость составляет около тысячи гривен. Раньше Slipknot выпустил три сингла: Unsainted, Solway Firth и Birth of the Cruel.

Slipknot – это американская группа, которая появилась в 1995 году в Айове. Участники коллектива носят специальные маски, которые меняются с выходом каждого нового альбома.

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В шестую по счету пластинку We Are Not Your Kind вошло 14 треков:

Видеоклип на первую песню альбома под названием Unsainted мир увидел 16 мая 2019 года. В ролике поклонники имели возможность увидеть новые образы и маски музыкантов.

Смотрите клип Slipknot – Unsainted:

Предыдущие альбомы группы получили статус платиновых, а всего за время существования группы их продали больше чем на 30 миллионов. В 2006 году Slipknot получил премию "Грэмми", а их барабанщик Джоуи Джордисон занесен в книгу рекордов Гиннеса как самый быстрый барабанщик. За 2 минуты он делает 2677 ударов.

По данным СМИ, музыканты сейчас гастролируют по городам США. Тур завершится 8 сентября 2019 года, в 2020 году группа будет гастролировать по Европе.

blog_ava
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Теги: LifeStyle Музыка
Источник: LifeStyle 24
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