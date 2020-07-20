Месяц назад 21-летний фотограф Бруклин Бекхэм сделал предложение любимой Николе Пельтц. Пока они готовятся к свадьбе, публика обсуждает будущее звездное бракосочетание. Бывшая девушка парня Лекси Пантера неоднозначно отреагировала на решительный шаг бывшего и заверила, что он незрелый для брака.

В интервью для издания The Sun 31-летняя танцовщица Лекси Пантера прокомментировала помолвку бывшего бойфренда Бруклина Бекхэма. С известным покорителем сердец девушка встречалась около года. К тому времени парень жил на два города – летал из Нью-Йорка в Лондон, а она строила карьеру в Лос-Анджелесе. Однако продолжению их романа помешало не только расстояние, но и несерьезное отношение Бруклина к отношениям.

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"Если говорить откровенно, эти отношения я никогда не воспринимала серьезно. Разница в возрасте была существенной проблемой. Могу сразу сказать, что он немного незрелый", – пояснила Лекси Пантера. Танцовщица также убеждена, что ему следует тщательно подбирать не только любимых, но и друзей.

Помолвка Бруклина Бекхэма с 25-летней актрисой Николой Пельтц стала для девушки настоящим шоком. Она не скрывала своего удивления от того, что фотограф решился создать семью с любимой всего после 9 месяцев романа. Она до сих пор уверена, что сын Бекхэмов – ловелас.

Этого никто не ожидал, и, честно говоря, Бруклин не готов к этому. Он слишком молод и слишком незрелый. Я не знаю, почему он влюбляется каждые несколько минут. В его отношениях нет последовательности. У него новая девушка каждый месяц, поэтому неудивительно, что он хочет жениться,

– призналась Лекси Пантера.

В то же время бывшая девушка Бруклина признается, что за 12 месяцев отношений они ни разу не говорили о помолвке. Она бы не стала вступать в брак с сыном звездных родителей, ведь все, чего он мог достигнуть, – это деньги от своей семьи.