Слишком откровенное бикини: Эльза Хоск ошеломила стройной фигурой в сексапильном купальнике

Сеть заполонили откровенные фото "ангелов" Victoria's Secret. Немало моделей отправились на августовские каникулы, набираясь сил на новый сезон. Так, Эльза Хоск покоряет Италию, пикантно фотографируясь на фоне красивых улочек.

Эльза Хоск не забывает о своей миссии "ангела" бельевой марки даже на отдыхе. Поэтому во время каникул у моря она демонстрирует разнообразные модели купальников, а также заодно хвастается своей роскошной фигурой.

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На днях она поделилась с поклонниками снимками в ярких пляжных нарядах, а в новой серии фото отдала предпочтение спокойному пастельному оттенку купальника, который отлично подчеркнул ее загар. Стоит добавить, что бюстгальтер этой модели был с довольно экстремальным декольте, поэтому Эльзе Хоск не удалось скрыть свою грудь. А трусики с высокой посадкой подчеркнули ее длинные ноги и тонкую талию.

Для фото она позировала рядом с красивой стеной итальянского домика, а также пыталась воспроизвести снимок в стиле street style.



Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa