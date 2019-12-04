Сломали руку охраннику: Шепелев рассказал, как на него и сына хотел напасть отец Фриске

Белорусский телеведущий Дмитрий Шепелев дал откровенное интервью российской телеведущей Ксении Собчак, где рассказал о многолетних проблемах с родственниками бывшей фактической жены Жанны Фриске.

Белорусский телеведущий рассказал, что однажды отец Жанны пришел на детскую площадку с пистолетом, угрожал ему, но тогда между ними стал охранник и отвел мужчину в сторону. В другой раз отец Фриске ждал Шепелева и внука с сомнительными мужчинами у их дома.

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Мы с Платоном возвращаемся в квартиру, в которой мы жили, и нас уже ждали 5 человек, двое из которых – в федеральном розыске и сам отец. С нами была охрана и что они хотели – мы не знаем. На моих глазах и Платона охраннику сломали руку. Он нас закрыл, а дедушка тянулся через него к своему внуку, которому тогда было 2 года и который был у меня на руках,

– огорошил признанием Шепелев.

Дмитрий Шепелев также признался, что долгое время старался не комментировать ситуацию вокруг скандала с родителями Фриске, который тянется уже 4 года. Хотя прогресса и не произошло, но суд по просьбе Владимира и Ольги Фриске, назначил им личные встречи с внуком Платоном в Москве по полтора часа дважды в месяц.

Впрочем Шепелев заявил, что после приговора суда родители Фриске до сих пор не виделись с Платоном, хотя на российских ток-шоу рассказывают о нем, как о плохом отце. В частности, экс-партнер Фриске добавил, что сама Жанна еще во время их отношений предупреждала Дмитрия о возможных проблемах с ее родственниками. Также она долгое время не общалась с отцом – за 2 года совместной жизни с ведущим она виделась с отцом только один раз. Зато телеведущий добавил, что его 6-летний сын не задается вопросами, где его бабушка и дедушка, ведь он прекрасно проводит время с родителями Дмитрия Шепелева.

Смотрите интервью Дмитрия Шепелева у Ксении Собчак:

Что известно о скандале с родителями Фриске?

Российская эстрадная певица Жанна Фриске умерла от рака в 2015 году. Перед этим благотворительная организация "Русфонд" с помощью телезрителей "Первого канала" собрала немалую сумму на лечение артистки. Когда же звезда умерла, при делении наследства были открыты все банковские счета, где было обнаружено, что все деньги были сняты за несколько дней до ее смерти.

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Согласно договору "Русфонда", который был заключен еще с Фриске, все средства должны были направляться исключительно на ее лечение, а вся отчетность должна была передаваться организации. Неизрасходованные суммы должны были быть возвращены, чего и не произошло.

Сначала в незаконном обогащении подозревали Дмитрия Шепелева, но впоследствии стало известно, что средства сняли родители Фриске – Владимир и Ольга. Обвиняемыми по этому делу стали они и несовершеннолетний сын Платон в лице его отца Дмитрия Шепелева. Московский суд принял решение взыскать 21,6 миллионов рублей (около 380 тысяч долларов) из семьи певицы Жанны Фриске. В 2017 году представители семьи попросили суд прекратить расследование по делу из-за отсутствия доказательств.