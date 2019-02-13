Сложно быть милой, – Крисси Тейген показала, как выглядела в детстве: фото

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Крисси Тейген
Крисси Тейген / www.gettyimages.com

Популярная телеведущая и жена певца Джона Ледженда Крисси Тейген поделилась с поклонниками в социальных сетях своим детским снимком.

Архивное фото Крисси опубликовала на своей странице в Instagram.

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На фотографии маленькая Крисси позирует в белой футболке с надписью "Это не так просто быть милой". На лице будущей звезды видны небольшие воспаления на коже. Поэтому в подписи Тейген будто ответила словам на одежде - "действительно не просто".

Крисси Тейген с Джоном воспитывают двоих детей: двухлетнюю дочь Луну и годовалого мальчика Майлза. Последнего фанаты супругов всегда сравнивают с певцом и каждое новое фото приносит яркую реакцию из-за заметного сходства сына с звездным папой.

Однако под детским фото Тейген поклонники также заявили, что ее дочь Луна очень похожа на нее.

кріссі тейген
Крисси Тейген / Instagram / @chrissyteigen


Дочь Крисси Тейген Луна / Instagram / @chrissyteigen

кріссі тейген
Крисси Тейген / Getty Images

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Теги: Дети и несовершеннолетние LifeStyle Звездные мамы
Источник: 24 канал
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