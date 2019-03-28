Слуга народа 3 сезон 2 серия: онлайн

2 серия третьего сезона политического сериала "Слуга народа" вышла на экраны 28 марта. Что показали в продолжении истории Василия Голобородько, роль которого сыграл Владимир Зеленский – смотрите на нашем сайте.

На выход вторую серию популярного сериала "Слуга народа" ждали не меньше, чем премьеру первого эпизода, который можно было увидеть днем ранее, 27 марта. Как и в первых двух сезонах в сериале речь идет о главном герое Василии Голобородько и его попытке изменить страну к лучшему, находясь на посту президента. Но в третьем сезоне вместо кабинета на Банковой он попадает в тюрьму, в то время как его место занимает политический оппонент.

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Стоит добавить, что первая серия комедийного сериала вышла на экраны в 2015 году. Тогда же в сериале "Слуга народа" сыграли актеры "Студии "Квартал 95" и известные украинские артисты, которых до сих пор можно увидеть в телесериале. В ноябре 2017 года вышла последняя 24-я серия второго сезона. Что случилось во второй серии 3 сезона "Слуги народа" – смотрите ниже.

Слуга народа 3 сезон 2 серия: смотрите онлайн:

Что такое "Слуга народа 3"?В основе сюжета комедийного сериала – история обычного школьного учителя Василия Голобородько, которого мастерски сыграл Владимир Зеленский. По случаю судьбы, украинцы выбирают именно его президентом. Таким образом неожиданно страну возглавил человек, который живет в обычной квартире спального района столицы, ездит в маршрутке на работу и не имеет десятка охранников.



Главный герой осознает все проблемы общества, так как хорошо знает, как получать зарплату в 5 тысяч гривен и одалживать деньги. Именно поэтому Василий Голобородько начинает работу, которая должна привести к тому, чтобы простой учитель жил как президент. Однако такое стремление глава государства не может реализовать из-за чиновников-взяточников и прогнившей насквозь системы. Столкнувшись с рядом проблем, Василий Голобородько берется за нелегкое дело – вводит кардинальные изменения.