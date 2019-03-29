Слуга народа 3 сезон 3 серия: онлайн

3 серия третьего сезона известного политического сериала "Слуга народа" появилась на украинских экранах 28 марта. Что будет делать Василий Голобородько, находясь не на своем месте– в кресле президента – вы увидите на нашем сайте.

Третья серия знаменитого сериала "Слуга народа" стала не менее ожидаемой, чем предыдущие две, выход которых ждали почти 1,5 года. Премьера третьего сезона состоялась 27 марта. В первых двух сериях можно было увидеть, как место главного героя – учителя Василия Голобородько – занял его оппонент, бросив действующего президента в тюрьму.

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Первая серия сериала вышла на экраны еще в 2015 году и тех пор уверенно завоевала внимание и любовь поклонников. В комедийном сериале "Слуга народа" сыграли как актеры "Студии "Квартал 95", так и известные украинские артисты. Стоит добавить, что в ноябре 2017 года вышла последняя 24-я серия второго сезона. Какие события произошли в третьей серии 3 сезона "Слуги народа" – смотрите уже сейчас.

Слуга народа 3 сезон 3 серия: смотрите онлайн:

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Что такое "Слуга народа 3"?

В основе сюжета комедийного сериала – история обычного школьного учителя Василия Голобородько, которого мастерски сыграл Владимир Зеленский. По случаю судьбы, украинцы выбирают именно его президентом. Таким образом, неожиданно страну возглавил человек, который живет в обычной квартире спального района столицы, ездит в маршрутке на работу и не имеет десятков охранников.



Главный герой осознает все проблемы общества, ведь хорошо знает, как получать зарплату в 5 тысяч гривен и одалживать деньги. Именно поэтому Василий Голобородько начинает работу, которая должна привести к тому, чтобы простой учитель жил как президент. Однако такое стремление глава государства не может реализовать из-за чиновников-взяточников и прогнившей насквозь системы. Столкнувшись с рядом проблем, Василий Голобородько берется за нелегкое дело – вводит кардинальные изменения.