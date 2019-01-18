"Слуга народа 3": дата премьеры и сюжет популярного сериала

Политический сериал "Слуга народа" получил немалую популярность в Украине. Сейчас авторы проекта готовят к выходу новый 3 сезон. В сети названа дата премьеры.

Что такое "Слуга народа 3"

В основе сюжета комедийного сериала – история обычного школьного учителя Василия Голобородько, которого мастерски сыграл Владимир Зеленский. По случаю судьбы, украинцы выбирают именно его президентом. Затем неожиданно страну возглавил человек, который живет в обычной квартире спального района столицы, ездит в маршрутке на работу и не имеет десятки охранников.

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Главный герой осознает все проблемы общества, ведь хорошо знает, как получать зарплату в 5 тысяч гривен и одалживать деньги. Именно поэтому Василий Голобородько начинает работу, которая должна привести к тому, чтобы простой учитель жил как президент. Однако такое стремление глава государства не может реализовать из-за чиновников-взяточников и прогнившей насквозь системы. Столкнувшись с рядом проблем, Василий Голобородько берется за нелегкое дело – вводит кардинальные изменения.

Запланированная дата премьеры

Сеть уже покорил трейлер к сериалу "Слуга народа 3", а сотни поклонников ожидают продолжения политической истории. По словам авторов, премьера запланирована на март 2019 года.

Сериал "Слуга народа 3": смотрите видео трейлера

К слову, первая серия комедийного сериала вышла на экраны в 2015 году. В сериале "Слуга народа" сыграли актеры "Студии "Квартал 95" и известные украинские артисты. В ноябре 2017 вышла последняя 24-я серия второго сезона.