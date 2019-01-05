Служебный роман после "Богемной рапсодии": Рами Малек встречается с Люси Бойнтон

С начала нового года в Голливуде стартовал новый сезон награждения в области кино. Так, 3 января актеры получали награды на кинофестивале в Палм-Спринг. На торжественный вечер главный герой фильма "Богемная рапсодия" Рами Малек пришел со своей коллегой Люси Бойнтон, чем официально подтвердил слухи об их романе.

На кинофестивале, который состоялся в Калифорнии 3 января, появилось немало знаменитостей, среди которых Эмили Блант, Ирина Шейк, Брэдли Купер, Эмма Стоун и другие звезды. Однако наибольшему обсуждению подвергся Рами Малек, получивший всемирную известность после игры в фильме "Богемная рапсодия".

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После получения награды парень поблагодарил режиссеров, съемочную группу, а также свою девушку, которой оказалась его коллега по съемочной площадке Люси Бойнтон.

Спасибо тебе, Люси Бойнтон. Ты была моей союзницей, моим доверенным лицом, ты – моя любовь. Я очень тебя ценю,

– провозгласил со сцены Рами Малек.

24-летняя американская актриса сыграла девушку и будущую жену Фредди Меркьюри в фильме "Богемная Рапсодия". Слухи об их романе появились весной 2018 года, однако актеры умело скрыли свои отношения, обнародовав их в начале нового года.



Рами Малек и Люси Бойнтон на кинофестивале в Калифорнии / Getty Images

Стоит добавить, в жизни Рами это уже второй служебный роман. Его предыдущие отношения были с актрисой Поршей Даблдей, с которой они вместе снимались в фильме "Мистер Робот". Однако в 2017 году пара заявила о расставании.