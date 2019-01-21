Смелая Даша Астафьева засветила пышную грудь в прозрачном платье: фото 18+

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Даша Астафьева
Даша Астафьева / Instagram / @da_astafieva

Певица Даша Астафьева не прекращает подтверждать статус секс-символа украинского шоу-бизнеса, в очередной раз показав пользователям в сети откровенные снимки.

Новое пикантное фото Астафьева продемонстрировала поклонникам на своей странице в Instagram.

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На черно-белой фотографии Даша появилась в обтягивающем прозрачном платье, под которое певица не надела белье. Соответственно звезда не стесняется демонстрировать свои формы и показывать соблазнительные фото фанатам.

Фотография как эффект лакмусовой бумажки, индикатор определения реакции среды. Вот почему, прежде чем сказать "да", я всегда требую идею съемки. Если она не цепляет меня, нет смысла тратить время и усилия целой команды. Часто гениальное в простом. Мои сильные тандемы, заканчивались тем, что мы так и не выходили из номера отеля,
– отметила артистка в подписи.

Даша Астаф'єва
Даша Астафьева / Instagram / @da_astafieva

Даша Астаф'єва
Даша Астафьева / Instagram / @da_astafieva

Даша Астаф'єва
Даша Астафьева / Instagram / @da_astafieva

Даша Астаф'єва
Даша Астафьева / Instagram / @da_astafieva

Теги: LifeStyle Эротика Дария Астафьева
Источник: 24 канал
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