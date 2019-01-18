Смелая Хайди Клум снялась в фотосессии с живыми змеями: видео

45-летняя немецкая супермодель Хайди Клум удивила поклонников в социальных сетях экзотической съемкой с настоящими змеями на груди.

Видео с бэкстейджа фотосессии Хайди опубликовала на своей странице в Instagram.

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Клум согласилась сниматься в кружевном белье с маисовым полозом, молочной, калифорнийской и гоферовой змеями для телепроекта Germany's Next Top Model ("Топ-модель по-немецки").

Мне нравятся эти ребята. Очень хорошо провела день с этими красивыми змеями,

– прокомментировала короткие ролики супермодель.

Хайди Клум позирует со змеями на груди: смотрите видео

Напомним, 24 декабря 45-летняя модель Хайди Клум обручилась с музыкантом Томом Каулитц. Впервые о паре заговорили в марте 2018 года, когда влюбленных увидели во время совместного выхода из ресторана Нью-Йорка. Тогда в заведении проходил показ новой коллекции ювелирных изделий от Лоррейн Шварц. Хотя Том и не был на самой презентации, однако вечеринку покинул вместе с Хайди.