Смело: 18-летняя Кайя Гербер примерила бандажное платье от Versace

Американская модель и дочь Синди Кроуфорд, Кайя Гербер отпраздновала свой день рождения во вторник, 3 сентября. Для шумной вечеринки, которая прошла 6 сентября в Нью-Йорке, в честь 18-летия, девушка повторила культовый образ мамы из 90-х от Versace.

Об этом пишет британское издание Daily Mail. Кайя попала в объективы папарацци, когда с друзьями направлялась в нью-йоркский отель The Edition.

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Для вечеринки Гербер повторила образ своей мамы Синди Кроуфорд с 1992 года, когда она вышла на премию MTV VMA. 18-летняя девушка надела бандажное миниплатье с ремнями от Versace, которое дополнила сперва черными сапогами, а затем соблазнительными ботильонами с ремешками.

Не менее эффектно выглядели волосы, которые стилисты объемно уложили, и насыщенный макияж с акцентом на глазах. Завершением соблазнительного и стильного "аутфита" стал кожаный пояс со знаковой большой золотой пряжкой Versace.



Кайя Гербер / Getty Images



​Синди Кроуфорд / Архивное фото



​Кайя Гербер / SplashNews.com / Daily Mail



​Кайя Гербер / SplashNews.com / Daily Mail