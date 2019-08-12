Смело: Приянка Чопра засветила грудь в полупрозрачном топе

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Приянка Чопра
Приянка Чопра / www.gettyimages.com

Индийская актриса и жена Ника Джонаса Приянка Чопра стала гостьей фестиваля Beautycon, посвященного красоте и современным трендам. Для выхода знаменитость подготовила эффектный образ, в котором соединила сексуальность и маскулинность.

Как сообщает издание Daily Mail, Приянка выступила с речью, в которой заговорила о правах женщин. "Мы – 50% населения Земли. Мы должны быть представлены во всех сферах и на всех должностях. Женщины должны ощущать свою власть и гордиться этим", – заявила звезда.

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Кроме того, после выступления Чопра прокомментировала свое отношение к браку перед знакомством с Ником Джонасом. По ее словам, она всегда делала выбор в пользу карьеры.

Я не встречала правильного парня и не планировала выйти замуж. А потом в моей жизни появился Ник. Он показал мне, что любовь – чувство защищенности. Любовь для меня как крепкие объятия. И вместе с ним я рискнула создать семью. Сегодня я счастлива как никогда,
– подчеркнула знаменитость.

Пріянка Чопра
Приянка Чопра / Getty Images

Для выхода Приянка Чопра надела белый oversize костюм и собрала волосы в хвост. Маскулинный образ она дополнила полупрозрачным черным топом с бантом, который примерила на голое тело, и туфли на высоких каблуках.

Пріянка Чопра
Приянка Чопра / Getty Images

Не менее эффектно выглядел макияж, который сделали Приянке. "Смоки-айс" в черно-розовых оттенках отлично подчеркнул цвет глаз актрисы.

Пріянка Чопра
Приянка Чопра / Getty Images

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Теги: LifeStyle Голливуд Стиль и мода Приянка Чопра
Источник: LifeStyle 24
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