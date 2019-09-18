Смелые образы Джады Пинкетт-Смит, покорившие сеть

Голливудская актриса и жена Уилла Смита празднует день рождения. Знаменитость каждый раз поражает общественность эффектными и довольно откровенными нарядами. Поэтому в день рождения Джады Пинкетт-Смит журналисты LifeStyle 24 решили показать сексуальные образы именинницы, которые уже успели взбудоражить сеть.

Джада Пинкетт-Смит – одна из самых известных звезд, которая любит покрасоваться на красных дорожках и поражать своих поклонников яркими выходами. Каждый раз актриса подбирает особый наряд, который подчеркивает ее стройную фигуру и сексуальность. Сама знаменитость неоднократно признавалась, что получает удовольствие от вспышек камер, поэтому охотно позирует для фотографов с разных ракурсов.

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Однако не всегда Джада Пинкетт-Смит могла и мечтать о славе. В детстве ее с младшим братом Калибой воспитывала мама и бабушка, поэтому средств семье всегда не хватало. Заметив, что у Джады есть склонность к искусству, ее отдали учиться в Балтиморскую школу, где она познакомилась с рэпером Тупаком Шакуром. Поэтому сперва Джада Пинкетт-Смит реализовывала себя как певица. Однако впоследствии звезда решила попробовать свои силы в Голливуде, переехав в Лос-Анджелес. Этот нелегкий выбор был первым шагом к мировой славе.

За 29 лет своей карьеры Джада снялась в десятках кинолент, в частности, "Истинные цвета", "Истинные цвета", "Сумасшедший профессор", "Второй мир", "Вызов", "Крик 2", "Матрица: Перезагрузка", "Готэм", "Падение ангела".

Что касается личной жизни, то Джада еще в 1997 году вышла замуж за голливудского красавца Уилла Смита. С тех пор пару с легкостью можно назвать образцовой, ведь актер поддерживает любимую даже в своих замыслах. В частности, Уилл Смит одобряет пикантные образы жены, которые она демонстрирует на красных дорожках и в сети. По словам знаменитости, это способ самовыражения Джады, который нельзя сковывать.

Какими снимками отличилась Джада Пинкетт-Смит – смотрите в подборке журналистов LifeStyle 24.



Уилл Смит с женой на премьере "Аладдин" / Фото: Getty Images



Джада Пинкетт-Смит в Лос-Анджелесе / Фото: Getty Images



Жена Уилла Смита / Фото: Instagram / @jadapinkettsmith​

Голливудская актриса Джада Пинкетт-Смит / Фото: Instagram / @jadapinkettsmith​



Джада Пинкетт-Смит позировала топлес / Фото: Instagram / @jadapinkettsmith



Джада Пинкетт-Смит в декабре 2018 года / Фото: Harper's Bazaar

Роскошная фигура Джады Пинкетт-Смит / Фото: Instagram / @jadapinkettsmith​