Смерть 19-летней победительницы Міѕѕ Teenager Лотте ван дер Зее: последние дни жизни в фото

В Нидерландах умерла перспективная модель и победительница конкурса красоты Міѕѕ Teenager Universe-2017 Лотте ван дер Зее. Девушка была не только манекенщицей, но и активным блогером. Журналисты LifeStyle 24 решили показать, какими были последние дни жизни Лотте ван дер Зее в снимках.

Юная модель и победительница конкурса красоты умерла 6 марта. По словам родителей Лотты ван дер Зее, перед смертью модель отдыхала на горнолыжном курорте в Австрии. Уже дома ей внезапно стало плохо, после чего она пережила сердечный приступ. Родственники нашли бесчувственную Лотту в ее комнате и оказали ей экстренную медицинскую помощь.

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Больше недели нидерландские медики пытались спасти 19-летнюю Міѕѕ Teenager Universe, однако после искусственной комы у нее постепенно отказали все органы. Поэтому родители Лотты ван дер Зее приняли нелегкое решение об отключении ее от аппаратов искусственного поддержания жизни.

Согласно с блогом Лотты ван дер Зее, девушка любила путешествовать и находила даже в обыденных вещах счастье. С подписчиками в Instargram она активно делилась снимками, поэтому после ее смерти родители опубликовали последнее фото, сделанное друзьями девушки на курорте.

Журналисты LifeStyle 24 решили показать читателям, насколько жизнерадостной была модель и как она добавляла красок в свои будни.