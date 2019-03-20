Смерть Юлии Началовой: отец певицы рассказал о рассказал о ее лечении

Внезапная смерть российской певицы Юлии Началовой всколыхнула СМИ. Артистка умерла в возрасте 38 лет, что смутило общественность. Впервые новость решили прокомментировать родственники звезды, в частности, ее отец Виктор Началов.

В интервью журналистам "Комсомолькая правда" он решил рассказать о причинах смерти российской певицы. Не обошел мужчина и вопросов о слухах, которые охватили сеть. В частности, родственник звезды опроверг информацию о волчанке.

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Отец погибшей артистки назвал причину ее смерти: у его дочери произошло заражение крови, из-за чего сердце не выдержало и остановилось. По словам родственника артистки, Юлия Началова поздно обратилась к медикам, что, в конце концов, стало ее роковой ошибкой.

Дело не в врачах... У Юли была ранка на большом пальце правой ноги. Как мозоль. Очень сильно натерла. Она хотела ее сама подлечить... В общем, ногу почистили, думал, через несколько дней поедем домой. А уже абсцесс пошел – заражение крови. Ночью скорее в другую больницу ее перевезли, где аппаратура лучше. После первого удара она справилась, а второго не выдержала... Сердце не выдержало... Поздно обратилась,

– рассказал Виктор Началов.

Отец Юлии Началовой добавил, что его дочь редко жаловалась на состояние здоровья и говорила, что боль в ноге – это ерунда, которая скоро пройдет. Она ставила неэффективные примочки и не делилась с родственниками деталями лечения. Поэтому Виктор Началов уверен: если бы не самолечение, были бы шансы спасти певицу.

Кроме этого, мужчина признался, что у его дочери были завышенные показатели сахара, что не способствовало ее выздоровлению. После несложной операции Юлия Началова почувствовала себя лучше и даже отвечала на электронные письма. А всего за несколько дней умерла в госпитале.

Был значительный показатель сахара в крови. Врачам удалось его снизить. В госпитале ей сделали операцию на ноге. И не такая сложная операция – разрезали ногу, почистили. После этого она бодрая была, веселая. Смотрю, она всем уже СМС шлет, улыбается. Она еще пошутила: "Папа, не переживай, петь буду,

– вспомнил Виктор Началов.

По его словам, подагра могла развиться у звезды на фоне быстрого похудения. В свое время Юлия Началова отказалась от еды и имела диагноз "анорексия". Возможно, потеря веса спровоцировала развитие подагры.

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Певицу Юлию Началову, которая выступала на оккупированных территориях Украины, госпитализировали 11 марта. По предварительной информации, врачи обнаружили красную волчанку, двустороннюю пневмонию, сепсис и гангрену. 38-летнюю россиянку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а впоследствии ввели в состояние медикаментозной комы. 16 марта 2019 года родственники и представители сообщили о смерти Юлии Началовой.