Смерть Кита Флинта: участники группы The Prodigy обратились к поклонникам
Родственники музыканта Кита Флинта готовятся к прощанию с артистом, которое запланировано на 29 марта. В то же время участники группы The Prodigy пригласили сторонников присоединиться к церемонии и по-особенному провести своего кумира в последний путь.
Соответствующее объявление музыканты разместили на официальной странице в Twitter. Сама церемония прощания с Китом Флинтом будет открыта только для ближайших родственников и друзей, однако все будет воспроизводиться с помощью динамиков, установленных снаружи. Кроме этого, участники The Prodigy предложили сторонникам присоединиться к траурной процессии и провести артиста в последний путь.
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Приглашаем поклонников выстроиться вдоль пути следования процессии, которая стартует в 15:00 в пятницу, 29 марта, в городе Брейнтри (графство Эссекс), чтобы проводить в последний путь овациями Кита,
– написали музыканты, добавив к сообщению карту с маршрутом.
Вокалист The Prodigy Кит Флинт умер утром 4 марта. Его тело нашли в собственном доме в Норт Энд в графстве Эссекс. На время смерти знаменитому музыканту было 49 лет.
По словам представителя полиции Линдси Чаффи, в местном госпитале провели предварительное обследование. Впоследствии медики обнародовали официальную причину смерти – асфиксию. Поэтому доказано, что Кит Флинт совершил самоубийство и повесился в собственном имении.
Что известно о смерти Кита Флинта: смотрите видео