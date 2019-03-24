Смерть Кита Флинта: участники группы The Prodigy обратились к поклонникам

Родственники музыканта Кита Флинта готовятся к прощанию с артистом, которое запланировано на 29 марта. В то же время участники группы The Prodigy пригласили сторонников присоединиться к церемонии и по-особенному провести своего кумира в последний путь.

Соответствующее объявление музыканты разместили на официальной странице в Twitter. Сама церемония прощания с Китом Флинтом будет открыта только для ближайших родственников и друзей, однако все будет воспроизводиться с помощью динамиков, установленных снаружи. Кроме этого, участники The Prodigy предложили сторонникам присоединиться к траурной процессии и провести артиста в последний путь.

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Приглашаем поклонников выстроиться вдоль пути следования процессии, которая стартует в 15:00 в пятницу, 29 марта, в городе Брейнтри (графство Эссекс), чтобы проводить в последний путь овациями Кита,

– написали музыканты, добавив к сообщению карту с маршрутом.

Fans are invited to line the procession route, starting at 3pm in Braintree, Essex on Fri 29th March, to pay their final respects & 'raise the roof' for Keef!

If anyone wishes to lay flowers or tributes these should be sent to St Mary's church in Bocking, no later than 2pm Friday pic.twitter.com/cMTDv2jKi9 — The Prodigy (@the_prodigy) 23 березня 2019 р.

Вокалист The Prodigy Кит Флинт умер утром 4 марта. Его тело нашли в собственном доме в Норт Энд в графстве Эссекс. На время смерти знаменитому музыканту было 49 лет.

По словам представителя полиции Линдси Чаффи, в местном госпитале провели предварительное обследование. Впоследствии медики обнародовали официальную причину смерти – асфиксию. Поэтому доказано, что Кит Флинт совершил самоубийство и повесился в собственном имении.

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