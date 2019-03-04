Смерть Люка Перри: реакция соцсетей

О смерти американского актера Люка Перри сообщил ряд мировых СМИ, в частности британское издание BBC. По словам публициста актера, Перри умер в Лос-Анджелесе в окружении своей семьи и друзей на 53-м году жизни.

Утром среды, 27 февраля 2019 года, в службу спасения поступил звонок из дома знаменитости. Медики срочно выехали на место и увезли Перри в ближайшую больницу. У звезды случился инсульт. Несколько дней спустя, медики сообщили, что Люк Перри впал в кому.

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По странному стечению обстоятельств, инсульт у Перри произошел именно в тот день, когда телекомпания Fox объявила, что займется перезапуском сериала "Беверли-Хиллз 90210" и выпустила первый тизер. К большому сожалению, актер так и не вышел из комы и умер 4 марта.

Печальная весть мгновенно облетела соцсети. Коллеги по цеху – звезды Голливуда, выразили свои соболезнования семье Люка Перри.

Николас Остин – Джулиан из "Холм одного дерева" прокомментировал в Twitter:

"Какой человек! #LukePerry ты был хорошим и щедрым. Никогда тебя не забуду".

What a guy! #LukePerry your kindness and generosity, I will never forget. pic.twitter.com/eKK1PFjACw — AUSTIN NICHOLS (@AustinNichols) March 4, 2019

Молли Рингволд – Мэри Эндрюс в "Ривердейл"

"Мое сердце разбито. Я так сильно скучаю по тебе, Люк Перри. Посылаю всю свою любовь к вашей семье. ️ #LukePerry

My heart is broken. I will miss you so much Luke Perry. Sending all my love to your family. ️ #LukePerry — Molly Ringwald (@MollyRingwald) March 4, 2019

Брэндон Раут – актер серии фильмов от Марвел

"Я не знал его хорошо, но иногда имел возможность провести некоторое время с #LukePerry. Он был любезным и мягким. Я чувствовал его благодарность к поклонникам. Это всегда вызывало у меня большое уважением и увлечение. Много любви и молитв к его семье. "

I didn’t know him well, but on occasion had the opportunity to spend some time with #LukePerry @ CW events. He was kind & soft spoken. I felt his appreciation for fans & for being a working actor.

This left me w/ much respect & admiration.



Much love & prayers to his family. — Brandon Routh (@BrandonJRouth) March 4, 2019

Дэниэл Ньюман – саунд-мейкер сериала "Беверли Хиллз: 90210"

"RIP Люк Перри. Я вырос, смотрел и вдохновлялся. Еще такой молодой. Ценим каждое мгновение жизни сегодня! Это так быстро! #LukePerry"

RIP Luke Perry. I grew up watching and inspired. Still So young. Man everyone Value Life and today! It's so fast!! ️ #LukePerry pic.twitter.com/ZzKpGMBrXI — Daniel Newmaη (@DanielNewman) March 4, 2019

Джим Бивер – актер культовой "Санта Барбары"

"Покойся с миром, друг. Слишком рано."

RIP my friend. Too soon. #LukePerry — Jim Beaver (@jumblejim) March 4, 2019

Кейтлин Робертсон – Клэр Арнольд в "Беверли Хиллз: 90210"

"Как молодая девушка с Гамильтона Онтарио, вышедшая в свет благодаря культовому сериалу, Люк поддерживал меня с первого дня. Мое сердце разрывается. ️ #lukeperry # 90210"

As a young girl from Hamilton Ontario coming onto the biggest show in the world mid stream, Luke welcomed me from day one. My heart breaks. ️ #lukeperry #90210 pic.twitter.com/8QA4SEipqB — kathleen robertson (@kathleenrobert7) March 4, 2019

Маим Бялик – Эмми в "Теории большого взрыва"

"Покойся с миром, Люк Перри."

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