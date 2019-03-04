Смерть Люка Перри: реакция соцсетей
О смерти американского актера Люка Перри сообщил ряд мировых СМИ, в частности британское издание BBC. По словам публициста актера, Перри умер в Лос-Анджелесе в окружении своей семьи и друзей на 53-м году жизни.
Утром среды, 27 февраля 2019 года, в службу спасения поступил звонок из дома знаменитости. Медики срочно выехали на место и увезли Перри в ближайшую больницу. У звезды случился инсульт. Несколько дней спустя, медики сообщили, что Люк Перри впал в кому.
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По странному стечению обстоятельств, инсульт у Перри произошел именно в тот день, когда телекомпания Fox объявила, что займется перезапуском сериала "Беверли-Хиллз 90210" и выпустила первый тизер. К большому сожалению, актер так и не вышел из комы и умер 4 марта.
Печальная весть мгновенно облетела соцсети. Коллеги по цеху – звезды Голливуда, выразили свои соболезнования семье Люка Перри.
Николас Остин – Джулиан из "Холм одного дерева" прокомментировал в Twitter:
"Какой человек! #LukePerry ты был хорошим и щедрым. Никогда тебя не забуду".
Молли Рингволд – Мэри Эндрюс в "Ривердейл"
"Мое сердце разбито. Я так сильно скучаю по тебе, Люк Перри. Посылаю всю свою любовь к вашей семье. ️ #LukePerry
Брэндон Раут – актер серии фильмов от Марвел
"Я не знал его хорошо, но иногда имел возможность провести некоторое время с #LukePerry. Он был любезным и мягким. Я чувствовал его благодарность к поклонникам. Это всегда вызывало у меня большое уважением и увлечение. Много любви и молитв к его семье. "
Дэниэл Ньюман – саунд-мейкер сериала "Беверли Хиллз: 90210"
"RIP Люк Перри. Я вырос, смотрел и вдохновлялся. Еще такой молодой. Ценим каждое мгновение жизни сегодня! Это так быстро! #LukePerry"
Джим Бивер – актер культовой "Санта Барбары"
"Покойся с миром, друг. Слишком рано."
Кейтлин Робертсон – Клэр Арнольд в "Беверли Хиллз: 90210"
"Как молодая девушка с Гамильтона Онтарио, вышедшая в свет благодаря культовому сериалу, Люк поддерживал меня с первого дня. Мое сердце разрывается. ️ #lukeperry # 90210"
Маим Бялик – Эмми в "Теории большого взрыва"
"Покойся с миром, Люк Перри."
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