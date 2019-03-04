Смерть Люка Перри: реакция соцсетей

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Умер Люк Перри: появилась реакция соцсетей
Умер Люк Перри: появилась реакция соцсетей / Getty images

О смерти американского актера Люка Перри сообщил ряд мировых СМИ, в частности британское издание BBC. По словам публициста актера, Перри умер в Лос-Анджелесе в окружении своей семьи и друзей на 53-м году жизни.

Утром среды, 27 февраля 2019 года, в службу спасения поступил звонок из дома знаменитости. Медики срочно выехали на место и увезли Перри в ближайшую больницу. У звезды случился инсульт. Несколько дней спустя, медики сообщили, что Люк Перри впал в кому.

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По странному стечению обстоятельств, инсульт у Перри произошел именно в тот день, когда телекомпания Fox объявила, что займется перезапуском сериала "Беверли-Хиллз 90210" и выпустила первый тизер. К большому сожалению, актер так и не вышел из комы и умер 4 марта.

Печальная весть мгновенно облетела соцсети. Коллеги по цеху – звезды Голливуда, выразили свои соболезнования семье Люка Перри.

Николас Остин – Джулиан из "Холм одного дерева" прокомментировал в Twitter:

"Какой человек! #LukePerry ты был хорошим и щедрым. Никогда тебя не забуду".

Молли Рингволд – Мэри Эндрюс в "Ривердейл"

"Мое сердце разбито. Я так сильно скучаю по тебе, Люк Перри. Посылаю всю свою любовь к вашей семье. ️ #LukePerry

Брэндон Раут – актер серии фильмов от Марвел

"Я не знал его хорошо, но иногда имел возможность провести некоторое время с #LukePerry. Он был любезным и мягким. Я чувствовал его благодарность к поклонникам. Это всегда вызывало у меня большое уважением и увлечение. Много любви и молитв к его семье. "

Дэниэл Ньюман – саунд-мейкер сериала "Беверли Хиллз: 90210"

"RIP Люк Перри. Я вырос, смотрел и вдохновлялся. Еще такой молодой. Ценим каждое мгновение жизни сегодня! Это так быстро! #LukePerry"

Джим Бивер – актер культовой "Санта Барбары"

"Покойся с миром, друг. Слишком рано."

Кейтлин Робертсон – Клэр Арнольд в "Беверли Хиллз: 90210"

"Как молодая девушка с Гамильтона Онтарио, вышедшая в свет благодаря культовому сериалу, Люк поддерживал меня с первого дня. Мое сердце разрывается. ️ #lukeperry # 90210"

Маим Бялик – Эмми в "Теории большого взрыва"

"Покойся с миром, Люк Перри."

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Теги: Потери Новости LifeStyle LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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