Смертельный полет: непристёгнутый турист на дельтаплане пролетел на высоте 1000 метров – видео

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Экстремальный случай в Швейцарии
Экстремальный случай в Швейцарии / Скриншот из видео

Американец Крис Гурский во время отпуска в Швейцарии едва не совершил свое последнее путешествие в жизни. Из-за невнимательности инструктора турист совершил полет на дельтаплане без страховочных ремней. Максимальная высота, на которой пролетел испуганный до ужаса человек, составляла около 1200 метров.

Экстремальный полет продолжался более двух минут и все это время американец едва держался руками за поручни летательного аппарата и за тело инструктора. Когда пилот понял, что случилось, он никак не мог приземлиться из-за порывов ветра и разгона дельтаплана. Мужчины летели между гор над лесами и домами на невероятной высоте.

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Ситуация закончилась благополучно и турист смог целым долететь до земли. Правда, он отделался некоторыми травмами: переломом запястья правой руки и разрывом сухожилия бицепса левой руки. Видео с камер GoPro, прикреплённых с двух сторон к дельтаплану, уже появилось в сети и его посмотрели почти 5 миллионов раз.

 

Теги: LifeStyle Путешествия Курьезные новости экстрим
Источник: 24 канал
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