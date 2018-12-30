СМИ: Александр Цекало изменяет сестре Веры Брежневой – фото

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Александр Цекало и Виктория Галушка
Александр Цекало и Виктория Галушка / edinstvennaya.ua

51-летнего продюсера и шоумена Александра Цекало заподозрили в измене, который отправился праздновать Новый год в Италию в компании таинственной девушки и без своей жены сестры Веры Брежневой Виктории Галушки.

Российское издание StarНit сообщает, что Цекало на днях улетел на рождественские каникулы в Рим с брюнеткой восточной внешности.

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Источник отмечает, что в компании девушки мужчину уже видели раньше. По словам очевидцев, Александр проявлял к своей спутнице повышенное внимание, а именно шоумен не стеснялся обнимать и целовать ее на публике.

Кроме того, новогодние каникулы жена Цекало, с которым они поженились в январе 2008 года, проводит отдельно вместе с общими детьми.

Александр Цекало в Риме с таинственной брюнеткой / StarHit​


Александр Цекало в Риме с таинственной брюнеткой / StarHit​


Александр Цекало в Риме с таинственной брюнеткой / StarHit

Теги: LifeStyle Скандал Звездные романы
Источник: Lifestyle
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