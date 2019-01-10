СМИ узнали о тайном доме Меган Маркл и принца Гарри для вечеринок и отдыха

Королевская чета принца Гарри и Меган Маркл уже совсем скоро переедет с территории Кенсингтонского дворца в резиденцию королевы в Виндзоре, но пока что свое свободное время она старается проводить в другом, ранее неизвестном домике.

В британском издании The Daily Mail сообщили, что герцоги Сассекские арендуют с весны 2018 года еще одно поместье за Лондоном подальше от глаз поклонников и журналистов. На фотографиях, которые удалось сделать папарацци, можно увидеть милый дом за 2,5 миллионов фунтов стерлингов, который удачно разместился на холмах Оксфордшира на юге Англии.

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Друг королевской семьи, который решил не называть свое имя, в издании The Sun отметил, что это "чудесное место с прекрасными видами и приватностью на самом высоком уровне". Здесь беременная Меган и ее муж все больше времени проводят в одиночестве, гуляя и играя с собаками, а также приглашают друзей для закрытых вечеринок. Среди них – пара Джорджа и Амаль Клуни, Серена Уильямс с Алексисом Оганяном, Приянка Чопра и Ник Джонас.

Меган обожает эту местность. Они с Гарри любят гулять там с собаками, плюс они могут развлекаться со своими друзьями в полной секретности,

– сказал таинственный друг супругов.



Арендованный дом Меган Маркл и принца Гарри за Лондоном / The Sun

Арендованный дом Меган Маркл и принца Гарри за Лондоном / The Sun

Напомним, что после новогодних праздников принц Гарри и его беременная жена Меган поселятся подальше от своих родственников. Пара стремится начать самостоятельную жизнь и жить отдельно от герцогов Кембриджских на территории Кенсингтонского дворца. Чета поселится в резиденции королевы в Виндзоре, в Фрогмор-хаусе, а вместе с ними будет жить мама Меган – Дориа Редлан, которая будет помогать с внуком, который должен родиться уже этой весной. Стоит отметить, что офис принца Гарри и Меган Маркл останется в Кенсингтонском дворце.