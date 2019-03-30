Смокинг haute couture и белая блузка: Виктория Бекхэм засветила стильный классический образ

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Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм / Getty Images

Британская модельер Виктория Бекхэм покоряет Катар уже несколько дней подряд. Знаменитость получила приглашение на премию Fashion Trust Arabia, которая проходила в Дохе в четверг, 28 марта. Для светского мероприятия жена известного футболиста выбрала стильный классический образ.

Виктория Бекхэм смело может начинать писать книгу под названием "Энциклопедия ношение брючных костюмов". Последние выходы знаменитая модельер осуществляет именно в этих нарядах, каждый из которых отличается стилем, фасоном или просто цветом. Так, на церемонии Fashion Trust Arabia 44-летняя Виктория Бекхэм появилась в черном брючном костюме от собственного бренда.

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Несмотря на тренд на костюмы oversize британка на своем примере показывает, что элегантные женские костюмы никогда не выйдут из моды. Так, смокинг дизайнера состоял из зауженных брюк с шелковым поясом и лампасами. Такая модель прекрасно подчеркнула стройные ноги 44-летней бизнесвумен. Пиджак Виктория Бекхэм накинула на плечи, не одевая, а из-под него виднелась белая блузка с массивным жабо на шее и манжетами на рукавах.

Под рукой Виктория Бекхэм держала черный атласный клатч, а образ дополнила туфлями-лодочками в тон к сумке.

Вікторія Бекхем
Виктория Бекхэм в Дохе / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Стиль и мода Виктория Бекхэм
Источник: LifeStyle 24
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