24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more

Смотрит телевизор и играет с детьми: Ирина Федишин показала карантинные будни

- Читати новину українською
Ирина Федишин рассказала, что делает на карантине
Ирина Федишин рассказала, что делает на карантине / Instagram / @irynafedyshyn

Украинская певица Ирина Федишин на карантине проводит время с мужем и детьми. Звезда призналась, что они смотрят телевизор и играют в разнообразные игры.

Ирина Федишин вместе со своим мужем и продюсером Виталием Челноком воспитывают двое сыновей. Именно поэтому дома у артистки есть много машинок и других игрушек для ребят. На карантине нужно много времени уделять тому, чтобы придумать интересные занятия для деток, ведь оставаться дома в течение длительного времени – трудно. На днях Ирина опубликовала на личной странице в инстаграме видео, где показала, как развлекается с детьми на самоизоляции.

Читайте также: Вера Кекелия показала новорожденного сына: самый Ценный подарок

В ролике артистка показала пять тюнеров и призналась, что благодаря им у нее дома есть много телеканалов. Певица любит смотреть сериалы и разные интересные программы. Также Ирина добавила, что на карантине читает книги и пытается проводить время с пользой.

Старший сын Федишин, Юрчик учится в школе. Звезда помогает ему с домашним заданием, которое присылают учителя в рамках дистанционного обучения.

Также она играется с младшим сыночком Олежиком и наслаждается этим временем, ведь после карантина начнутся рабочие будни и гастроли и дома звездная мамочка будет бывать значительно реже.

Друзья, что вы больше смотрите: телеканалы или ролики в интернете? У меня много тюнеров, но больше времени я провожу в интернете. Телевидение смотрю все меньше. А вы?
– спросила в публикации исполнительница.

 

Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Семья Карантин в Украине 2020 Родители и дети Воспитание Звездные родители
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Тренды весны 2020: что мы будем одевать в этом сезоне
сегодня , 18:00 Тренды весны 2020: что мы будем одевать в этом сезоне
Квітослава Туз
В фильмах могу поговорить со зрителем о том, что меня беспокоит: интервью с Ахтемом Сеитаблаевым
сегодня , 15:30 В фильмах могу поговорить со зрителем о том, что меня беспокоит: интервью с Ахтемом Сеитаблаевым
Христина Кобак
От ловеласа до мошенника: лучшие роли Джорджа Клуни, которые покорили мир
сегодня , 10:15 От ловеласа до мошенника: лучшие роли Джорджа Клуни, которые покорили мир
Юлія Михайлова