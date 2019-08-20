Как приготовить смузи без блендера: простые рецепты

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Как приготовить смузи без блендера – рецепты смузи с бананом
Как приготовить смузи без блендера: простой рецепт / pixabay

Смузи – это отличный полезный напиток, который достаточно легко приготовить. Смузи не вызывает тяжести в желудке, он обеспечивает организм питательными веществами, витаминами и микроэлементами. Как приготовить смузи без блендера – читайте дальше.

Еда в нашей жизни является необходимым элементом для поддержания здоровья, хорошего самочувствия и бодрости на весь день. Для того, чтобы вы вдоволь пополнили запасы энергии в организме – мы подготовили для вас ряд вкусных рецептов смузи, которые можно приготовить без блендера в домашних условиях.

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Что интересно, смузи полезно употреблять тем, кто активно занимается физическими нагрузками, ведь напиток помогает восстановиться и пополнить запасы энергии.

Смузи с бананом и ягодами

Рецепт приготування смузі з бананом
Рецепт приготовления смузи с бананом

Ингредиенты:
– 1 банан
– 200 мл молока
– 1 ч. л. меда
– кубики льда (по желанию)
– ягоды (по желанию)
– кусочек лимона или лайма (для украшения)

1. Порежьте банан на кусочки. Разомните вилкой или специальным венчиком.

2. Ягоды также разомните и добавьте к банану.

3. Добавьте мед и медленно в стакан со смесью наливайте молоко.

4. По желанию, добавьте в стакан несколько кубиков льда и украсьте кусочком лимона или лайма.

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Смузи с сыром и шоколадом

Рецепт приготування смузі з сиром та шоколадом
Рецепт приготовления смузи с сыром и шоколадом

Ингредиенты:
– 100 граммов творожной массы
– 1 ст. л. какао-порошка
– 20 граммов горького шоколада
– 1 чашка кефира или йогурта

1. Творожную массу, какао-порошок и йогурт или кефир перемешайте до однородной массы.

2. Разлейте смесь в стаканы и посыпьте тертым шоколадом.

Смузи с льняными семенами

Рецепт смузі з лляним насінням
Рецепт смузи с льняными семенами

Ингредиенты:
– льняные семена
– 1 зеленое яблоко
– апельсин
– 100 граммов свежего или замороженного шпината
– 1 морковь
– 100 мл минеральной воды

1. Яблоко и морковь потрите на терке. Выжмите сок из апельсина с помощью соковыжималки.

2. Шпинат мелко нашинкуйте. Поместите в банку шпинат и яблочно-морковное пюре, залейте апельсиновым соком, закройте крышкой и взболтайте.

3. Налейте полстакана приготовленной смеси в стакан и добавьте минеральную воду. Перемешайте.

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Теги: LifeStyle Здоровое питание Food and Drinks
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