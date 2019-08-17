Смузи для очистки организма: рецепт приготовления

Смузи из шпината и летних сезонных ягод прекрасно очистит организм лучше, чем любые лекарства.

В смузиможно добавить миндальное или арахисовое масло, чернику, манго, имбирь или лимон. Пить этот напиток нужно через 2 - 2,5 часа после основного приема пищи, пишет Іvona.

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Рецепт смузи из шпината и ягод

ингредиенты:



3/4 стакана замороженной клубники;

1/2 чашки огурцов, очищенных и нарезанных;

1 большой замороженный банан, нарезанный;

1/2 чашки миндального молока

1/2 чашки кале (кудрявой капусты) без стеблей (можно заменить шпинатом)

Большая горсть шпината;

Приготовление:



1. Смешать в блендере миндальное молоко, банан и зелень. Сбивать надо на высокой скорости.

2. Добавьте клубнику и огурец. Еще раз взбить до однородной массы. По желанию можно добавить еще немного молока или льда.

Однако не добавляйте слишком много жидкости: чтобы вкус и цвет напитка были насыщенными, консистенция должна быть достаточно густой.

3. Подавайте напиток, украсив его кусочками свежих фруктов и ягод.