Сначала я не принимала это, – Синтия Никсон рассказала о сыне-трансгендере

Голливудская актриса Синтия Никсон, наиболее известная участием в сериале "Секс в большом городе", впервые рассказала о воспитании дочери, которая сменила пол. Долгое время звезда не могла смириться с выбором ребенка, однако все же приняла это.

Откровенно о трансгендерности потомка Синтия Никсон рассказала в интервью журналисту Карену Шаиняну. По словам актрисы, Сэм рассказал ей все, когда ему исполнилось 18.

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"Сейчас ему 23 года. Сначала я не приняла это. Ведь в детстве он любил одеваться как принцесса. В период полового созревания он одевался как хиппи, а потом – как французская женщина. Он носил все обтягивающее и красил губы красной помадой. Мне было непонятно, откуда это взялось", – рассказала она.

Откровенно о своей трансгендерности Сэм признался после визитов к психотерапевту. На один из сеансов с отпрыском пришла и Синтия Никсон, которая, чтобы понять больше своего ребенка, продолжила общаться со специалистами.

"Она сказала то, что мне очень помогло: "Во время взросления мы все ищем свой стиль и примеряем разные образы. Нам с вами это интересно делать. Но для трансгендерного человека это не побочная линия сюжета, а основная. И он будет примерять эти различные виды женственности, до последнего пытаясь доказать самому себе, что он не транс". Я ответила: "Но разве это не значит, что он не является трансгендером?". И она сказала: "Нет, именно таким образом он ищет путь к себе, проигрывает различные версии, пытается переделать себя, прежде чем бросить все попытки и признать правду", – добавила она.



Синтия Никсон / Instagram / @cynthiaenixon

Как известно, актриса родила дочь Саманту в отношениях с Дэнни Мозесом. Пара не хотела официально идти к алтарю, поэтому неизвестно, когда именно звезды решили прекратить роман. После совершенолетия девочка сменила пол и стала Сэмом.

С 2012 года Синтия Никсон официально замужем с подругой по движению активистов Кристин Маринони. В 2011 году актриса родила сына, которого воспитывает с избранницей.