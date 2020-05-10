Снежана Бабкина рассказала о материнстве: Святость, космос и любовь

Супруга популярного украинского исполнителя Сергея Бабкина Снежана по случаю Дня матери рассказала, что для нее значит материнство и что больше всего любит делать с детьми. Женщина говорит, что дети – это ее Вселенная.

Сегодня, 10 мая, отмечают день, посвященный самым дорогим – матерям. Это еще один повод рассказать о том, как мы их любим, поблагодарить за жизнь и сделать приятный сюрприз. Снежана Бабкина в интервью для "Люкс ФМ" рассказала, какой мамой представляла себя, когда и как изменилась ее жизнь после рождения первого ребенка.

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Снежана говорит, что в детстве мечтала о большой семье, котах и уютных ужинах вместе с детьми и мужем. И ее мечты осуществились. Она воспитывает троих детей, по дому бегают коты, и каждый вечер семья встречается за семейным ужином.

Звездная мама отметила, что дети – это ее Вселенная. А материнство – святость, космос и любовь.

Каждый раз, когда слышала и еще услышу слово "мама" – это счастье, радость, вселенское очищение. Все изменения, которые происходят в ребенке, мама чувствует в огромных масштабах. Каждый зуб, каждый шаг, каждое слово для меня – это большое счастье, как и ощущение новых достижений. Когда мой первый ребенок сказал первое слово, сделал первый шаг – это было незабываемо,

– отметила Бабкина.

Что касается любимых занятий с детьми, то Снежана говорит, что их много: жарить шашлык всей семьей, ходить в кинотеатр, смотреть мультики дома, вместе ужинать. Все это уже стало традициями в семье Бабкиных.

Я очень люблю путешествовать с детьми: выезжать за город, на море, летать. Тогда чувствую легкость и удовлетворение,

– рассказала звездная мама.