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Снежана Бабкина поделилась фирменным рецептом приготовления "Тирамису"

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Снежана Бабкина / Instagram / @snezhana_babkina

Жена украинского певца Сергея Бабкина на своей странице в инстаграме поделилась рецептом приготовления десерта "Тирамису". Снежана провела свой первый кулинарный прямой эфир, в котором подробно рассказала об ингредиентах для десерта и процессе его приготовления.

Рецепт приготовления "Тирамису"

Для приготовления "Тирамису" от Снежаны Бабкиной понадобятся следующие продукты:

  • банка крем-сыра "Маскарпоне" ​​(500г)
  • печенье "Савоярди" (1 уп.)
  • свежие яйца (6 шт.)
  • сахарная пудра (6 ст. ложек)
  • соль
  • ароматный сироп безалкогольный или алкогольный (можно тот, который добавляют к кофе)
  • кофе (3 эспрессо без сахара)

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Снежана прокомментировала процесс приготовления следующим образом:

1. "Заварили кофе и оставили его остывать. Помыли яйца. Взяли два чистых и сухих и отделили в них желтки от белков: в одну миску желтки, в другую – белки.

Сніжана Бабкіна
Снежана Бабкина делится рецептом "Тирамису" / Instagram / @snezhana_babkina

2. Берем миксер и миску с белками. Включаем миксер на наименьшую скорость и взбиваем 5 минут, добавляя немного соли и 3 столовые ложки сахарной пудры. После этого еще 7 минут взбиваем в высоких оборотах. В результате должна получиться плотная и "стоячая" пена.

3. Берем миску с желтками. Добавляем в нее 3 столовые ложки сахарной пудры, крем-сыр "Маскарпоне" ​​и немного сиропа. Взбиваем 3-5 минут, пока масса немного побелеет.

4. Далее берем лопатку и аккуратно эти две массы – желтую и белую, – смешиваем. Именно лопатку и именно аккуратно. Это нужно для того, чтобы легкость этой массы не исчезла.

Сніжана Бабкіна
Снежана Бабкина / Instagram / @snezhana_babkina

5. Берем форму, печенье и кофе. Печенье на секунду опускаем в кофе (с одной стороны) и выкладываем на дно формы. Важно, чтобы между печеньем было расстояние 0,5 см. Выложили и хорошо смазали все это кремом. Сверху еще один слой печенья. Не забываем печенье опускать в кофе и делать это быстро, чтобы оно не развалилось. Выложили 2 слой печенья. Сверху покрыли кремом. Проверено, что "Тирамису" получается вкусным именно с 2 слоями!

6. Сверху притрусили какао. Закрыли пленкой и положили в холодильник на 5 часов, а еще лучше – на ночь".

Приятного аппетита!

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости Украины LifeStyle Food and Drinks
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