Снежана Бабкина поделилась романтическим фото с мужем

Жена знаменитого украинского исполнителя Сергея Бабкина Снежана поделилась чувственным фото. Снимок сделали год назад, когда супруги ожидали рождения третьего ребенка.

Сергей и Снежана третий раз стали родителями в июне 2019 года. За несколько месяцев до появления на свет сына Елисея, влюбленная пара позировала в нежной и одновременно страстной и эротической фотосессии для популярного журнала Viva. На днях на странице в инстаграме Бабкина распространила романтический кадр и вспомнила то время, когда носила под сердцем сына.

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На фотографии, которую опубликовала Снежана, она позирует в кружевном нижнем белье черного цвета. Волосы звездной жены собраны в высокую прическу. Ее уши украшают висячие серьги. Сергей изображен на фото в черный штанах и с обнаженным торсом.

Влюбленные с нежностью обнимаются и смотрят друг другу в глаза. Также внимание привлекает округлый живот Снежаны.