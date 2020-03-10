Снежана Бабкина показала фото сына в больнице

Сын Снежаны и Сергея Бабкиных 4 марта попал в больницу. Это вызвало воспаление легких, которое дало осложнения. Теперь звездная мама поделилась радостной новостью. Артура переводят из реанимации в стационар.

О состоянии здоровья сына Снежана рассказывает на своей странице в инстаграме. Сначала она распространила публикацию, в которой призвала родителей не медлить и не заниматься самолечением детей дома, а в таких случаях немедленно обращаться к врачу. Позже делилась информацией о том, как Артур себя чувствует. Сегодня, 10 марта, Бабкина сообщила, что его переводят в стационар.

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Снежана опубликовала в своих инстаграм-сторис и на аккаунте фотографии. На них Артура видим в палате после серьезной болезни. Сергей и Снежана Бабкины в больничной одежде, однако радуются, что сын выздоравливает.

Всем доброго дня! У нас отличные новости! Сейчас нас переводят из реанимации в стационар! Артуру уже намного лучше! Спасибо вам за поддержку и миллион добрых сообщений,

– написала в публикации Снежана.

Сейчас состояние Артура намного улучшилось. Он уже самостоятельно передвигается и начал хорошо питаться.



Сергей Бабкин и его сын Артур в больнице / Instagram / @snezhana_babkina



Артур Бабкин с воспалением легких в больнице / Instagram / @snezhana_babkina



Снежана Бабкина с сыном в больнице / Instagram / @snezhana_babkina