Снежана Бабкина рассказала, что состояние сына стабильно: как чувствует себя парень в реанимации

Вчера, 4 марта, сына звездной четы экстренно госпитализировали с воспалением легких. Артур находится в реанимационном отделении Харьковской областной детской больницы. Снежана Бабкина поспешила успокоить обеспокоенных поклонников, отметив, что состояние юноши стабильное, а родителям запрещено постоянно находиться вместе с сыном.

На страницах своего инстаграма жена известного украинского исполнителя – Сергея Бабкина – призналась, что ее 13-летний сын находится в больнице из-за воспаления легких с осложнением, которое медики диагностировали после нескольких дней лечения дома. Собственным примером Снежана хотела уберечь от ошибок других родителей, чтобы те не тянули в подобных ситуациях.

Важно: Старший сын Бабкиных попал в реанимацию

Однако поклонники актрисы не на шутку обеспокоены состоянием мальчика и засыпали директ мамы сотнями сообщений с пожеланиями скорейшего выздоровления. Сама Снежана решила рассказать фолловерам, что состояние ее сына остается стабильным. Он находится под наблюдением врачей.

Температура до сих пор не поднималась благодаря лекарствам, капельницам, антибиотикам. Он уже даже стал понемногу есть, но не встает, лежит. Потому что есть очень большая слабость, пытался встать, но закружилась голова. Ближе к вечеру даже начал шутить,

– успокоила Снежана Бабкина в инстаграм-сторис.

В течение дня они с мужем были рядом с сыном, однако правила медицинского учреждения не позволяют оставаться с ним круглосуточно. Снежана вынуждена оставить сына самого, ведь он должен лечиться в соответствии с назначениями врачей и по расписанию принимать препараты: "Вы спрашивали, почему не можем быть с детьми. Потому что это все же реанимация, там все стерильно. Можно приходить, приносить еду и идти. Там они постоянно под наблюдением, у них по расписанию лекарства".

Жена популярного исполнителя также призналась, что инцидент научил ее радоваться тому, что она имеет, и быть благодарной за здоровье ее семьи. Ведь в Харьковской областной детской больнице она узнала, что с похожими проблемами парень прикован к постели уже два года. Его даже не посещают родители, ведь понимают, что ситуация со здоровьем сына уже не стабилизируется.

Отметим, что кроме сына Артура (который родился в первом браке Снежаны Бабкиной), у супругов есть общая дочь Веселина и сын Елисей, который родился в июне 2019 года. У Сергея Бабкина также 12-летний сын Илья от первого брака.