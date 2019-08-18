Снежана Бабкина рассказала, как летела в Италию с 1-месячным малышом: трогательные фото

Украинский певец Сергей Бабкин и его жена Снежана в компании трех общих детей полетели на летний отдых на итальянскую Сардинию. Среди них – новорожденный мальчик Елисей.

О перелетах с 1-месячным ребенком Снежана Бабкина рассказала на своей странице в Instagram.

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Жена Сергея Бабкина отметила, что 18 августа Елисею исполняется 2 месяца, а они уже наслаждаются отдыхом на Сардинии. В публикации женщина назвала вещи, которые взяла с собой для трех перелетов из Украины в Италию.

Первый перелет с грудным малышом. Путь держали на Сардинию. Перелет не простой – 3 самолета: Харьков – Киев, Киев – Рим, Рим – Ольбия. Багаж сдали. С собой оставили рюкзаки и коляску, которую берут на борт, потому что она складывается в очень компактную "вещицу" и вешается на плечо. Для Елисея с собой взяли памперсную пеленку, памперсы, влажные салфетки, запасную одежду и обычную пеленку,

– поделилась звездная мама.

Также Снежана добавила, что все перелеты Елисей проспал на руках, а на взлете и посадке она кормила его.

"В аэропортах ездили в коляске, гуляли – не спали, нагуливали сон. Все прошло отлично! Сейчас осваиваем морские заплывы", – отметила супруга музыканта.

Что известно о четвертом ребенке Сергея Бабкина?

Украинский певец Сергей Бабкин и его жена Снежана до марта 2019 года скрывали, что готовятся к пополнению в семье. Объявить новость пара решила только на 7 месяце беременности актрисы. Снежана Бабкина родила сына 18 июня в частной клинике, услугами которой в свое время воспользовались Джамала, Светлана Тарабарова, Лилия Ребрик, Валентина Хамайко. Сына звездные супруги решили назвать Елисеем.



Известно, что это не первый ребенок Сергея и Снежаны Бабкиных. Пара уже воспитывает 8-летнюю Веселину и 12-летнего Артура. Кроме этого, у певца есть 12-летний Илья от предыдущего брака.