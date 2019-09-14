Снежана Бабкина рассказала о неприятном инциденте из-за сцеживания молока в аэропорту

Жена певца Сергея Бабкина Снежана три месяца назад родила сына Елисея. О своей беременности и материнстве женщина откровенно рассказывает поклонникам в социальных сетях. На днях она вспомнила о курьезной ситуации, которая случилась с ней в аэропорту Борисполь.

На своей странице в Instagram Снежана Бабкина рассказала, как она ждала рейс в Херсон. Тогда поездка у нее была без новорожденного сына, поэтому ей необходимо было сцедить грудное молоко.

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Для этого Снежана пошла в туалет с молокоотсосом и услышала низкий диалог двух незнакомых женщин, которые назвали Бабкину "коровой" после услышанного звука прибора и иронически поинтересовались, нет ли другого места для сцеживания молока.

Впоследствии, когда Снежана Бабкина вышла из кабинки, женщины узнали звезду и заявили, что восхищаются ею и хотели бы сфотографироваться. Звездная мама отказалась и возмущенно ответила им.

"Девушка, фото с коровой вам ни к чему", – сказала жена Сергея Бабкина.

Что известно о третьем ребенке Сергея Бабкина?

Певец Сергей Бабкин и его жена Снежана до марта 2019 года замалчивали информацию о пополнении в семье. Объявить новость пара решила только на 7 месяце беременности актрисы. Снежана Бабкина родила сына 18 июня в частной клинике, услугами которой в свое время воспользовались Джамала, Светлана Тарабарова, Лилия Ребрик, Валентина Хамайко. Сына звездные супруги решили назвать Елисеем. Пара уже воспитывает 8-летнюю Веселину и 12-летнего Артура.